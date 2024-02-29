Об этом рассказали сотрудники пресс-службы региональной ГИБДД.

Мужчина, которого сбили на пешеходном переходе, скончался от полученных ран в больнице. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы региональной госинспекции безопасности дорожного движения.В регионе отмечается рост аварий с участием общественного транспорта, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Если в 2023 году с начала года было 29 ДТП, то в этом – 47. В данном это первый случай в этом году, когда при происшествии погиб человек, было ещё 10 инцидентов, но там обошлось только травмами.Ранее АиФ Владимир , что из города уходит компания «ОКТО», занимающаяся перевозками граждан.