Об этом сообщили в официальном телеграм-канале регионального надзорного ведомства.

Природоохранный прокурор Андрей Широких проведёт выездной приём граждан в Меленках. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале регионального надзорного ведомства.Встреча состоится 6 марта с 10:00 до 12:00. Место проведения: улица 1 Мая, 42. Предварительная запись по телефону: 8 (4922) 32-44-33.