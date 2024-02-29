Во Владимире назвали топ-5 управляющий компаний, к которым было больше всего претензий из-за неубранного во дворах снега. В список попали ООО «УниверсалСтрой», ЗАО «Альтернатива», ООО «УК

Во Владимире назвали топ-5 управляющий компаний, к которым было больше всего претензий из-за неубранного во дворах снега. В список попали ООО «УниверсалСтрой», ЗАО «Альтернатива», ООО «УК ЖРЭП», ООО «УК ЛЮКС», МКП г. Владимира «ЖКХ». Об этом сообщает прокуратура области. За зиму в областной столице выявили более 250 нарушений, связанных с чисткой дворов от снега и