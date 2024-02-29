За последние годы университет вошел в десятку лучших специализированных вузов мира.

За последние годы университет вошел в десятку лучших специализированных вузов мира.Российский международный олимпийский университет (РМОУ) появился во время подготовки к Олимпиаде в Сочи. При формировании предподавательского состава у руководства вуза была возможность взять лучших экспертов.Кроме того, вуз изначально обладал мощной финансовой базой и административной поддержкой."Недаром наш попечительский совет возглавил Владимир Владимирович Путин. Мы имели все козыри на руках, чтобы сразу, с олимпийской скоростью, ворваться в число лидеров в сфере спортивного образования", – рассказал ректор РМОУ, академик Российской академии образования, профессор Лев Белоусов.Вуз создал лучшие образовательные программы, благодаря чему уже через восемь лет занял второе место среди учебных заведений Европы по спортивному менеджменту и вошел в десятку лучших специализированных учебных заведений мира.В РМОУ действуют программы "Мастер спортивного администрирования" (МСА) и "Мастер спортивного управления" (МСУ). Преподавателями выступают ведущие эксперты по спортивному менеджменту. На программах обучаются студенты из Росси и из-за рубежа.Белоусов отметил, что организации процесса обучения помогают благотворители и неравнодушные. Любой желающий может сделать пожертвование в фонд целевого капитала вуза. Средства планируется направить на расширение круга студентов, которые смогут приезжать в РМОУ на обучение по программам профессиональной переподготовки.С самого основания РМОУ гранты на обучение выделял российский бизнесмен Владимир Потанин. Средства стали основой для формирования англоязычной группы университета.Не так давно в РМОУ появилась краткосрочная программа "Мастер спортивного управления" (МСУ). После двухнедельных сессий вуз поддерживает связь со студентами в удаленном формате. Программа состоит из четырех модулей, два из которых проходят в Сочи и два в Москве. На столичные модули привлекаются представители министерств, Олимпийского комитета России, спортивных клубов и федераций.В то же время вуз не останавливает сотрудничество с иностранными преподавателями. Несмотря на непростые времена, многие продолжают прилетать в Россию и преподавать в РМОУ очно.