С какими проектами Владимирской области познакомился вице-премьер Дмитрий Чернышенко? Также...

С какими проектами Владимирской области познакомился вице-премьер Дмитрий Чернышенко?Также вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетил школу олимпийского резерва по спортивной борьбе.Он побывал на открытой тренировке и познакомился со спортсменами. Чернышенко посетил инжиниринговый центр ВлГУ. На выставке зампред Правительства познакомился с новыми региональными проектами."Муроммашзавод" презентовал свои интеллектуальные мехатронные устройства, созданные во взаимодействии с университетом. На выставке представили разработки в сфере дроностроения, мобильной электроники, системы видеонаблюдения и радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.- Ребята производят различное оборудование как для гражданского применения, так и для нужд СВО, как большие, так и такие маленькие. Эти сейчас в активной разработке для штурмовых групп. Ударные, разведывательные дроны, разработки запатентованы.