Смотрите Вести в 9.00: кто выйдет на восемь освободившихся автобусных линий? Уже не авторитет -...

Смотрите "Вести" в 9.00: кто выйдет на восемь освободившихся автобусных линий?Уже не авторитет- Это было громко. 43-летний криминальный авторитет задержан в Муроме.Выбыл из игры- Компания "ОКТО" уходит с рынка пассажирских перевозок. Кто выйдет на восемь освободившихся линий?Русский дух- И старт патриотического форума "Духовное наследие России". С какими региональными проектами познакомили вице-премьера Дмитрия Чернышенко?