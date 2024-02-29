Поздним вечером в среду, 28 февраля, в Муроме случился сильный пожар.

Поздним вечером в среду, 28 февраля, в Муроме случился сильный пожар. Загорелось здание предприятия «Муром-мебель», расположенное на улице Октябрьской микрорайона Дмитровская Слобода. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о возгорании поступило спасателям в 22.57. Огонь быстро распространился по всему производственному корпусу. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.В ликвидации пожара участвовали 37 сотрудников МЧС на 11 машинах. О пострадавших ничего не известно.«Открытое горение было полностью ликвидировано к 6:50 утра», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.