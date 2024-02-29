Слова заведующей отделом НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения приводит Правительство Владимирской области.

Специалисты Минздрава высоко оценили работу владимирского онкодиспансера. Слова Екатерины Сысоевой, заведующей отделом НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения, приводит Правительство Владимирской области.Сысоева рассказала о том, как эксперты онкологической больницы наблюдают за состоянием больного, как лечат. По её мнению, организация медицинской помощи для больных раком оценивается на высоком уровне.Кстати, за счёт областного бюджета в диспансере откроют лабораторный корпус. Ранее в больнице были установлены линейные ускорители, томограф и другое оборудование.