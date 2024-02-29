Первый в истории международный турнир по фиджитал-спорту (physical+digital) проходит в Казани. В соревнованиях принимают участие четверо представителей Владимирской области. Один из них уже

Первый в истории международный турнир по фиджитал-спорту (physical+digital) проходит в Казани. В соревнованиях принимают участие четверо представителей Владимирской области. Один из них уже отличился. Михаил Скулин, участник из Владимира В составе команды ENEMY я выступал в дисциплине «Мир Танков + Фиджитал суперфинал», мы заняли второе место. Что касается фиджитал-суперфинала, там путём пиков/банов дисциплин был выбран