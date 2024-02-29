В Санкт-Петербурге завершились съемки откровенной детективно-исторической драмы «Чистые» (18+) про мир роскоши и порока в столице Российской империи начала ХХ века. Съемки продолжались

В Санкт-Петербурге завершились съемки откровенной детективно-исторической драмы «Чистые» (18+) про мир роскоши и порока в столице Российской империи начала ХХ века. Съемки продолжались больше полугода и охватили два десятка исторических локаций Петербурга, Петергофа и окрестностей. Главные роли в масштабном проекте исполнили Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Диана Милютина и Софья Синицына. Премьера состоится эксклюзивно