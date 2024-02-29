В городе Карабаново произошло частичное обрушение крыши в многоквартирном доме. Александровской...

В городе Карабаново произошло частичное обрушение крыши в многоквартирном доме.Александровской городской прокуратурой организована проверка по факту произошедшего.Известно, что частичное обрушение крыши произошло накануне - 28 февраля (около 15 часов дня) в пятиэтажном шестиподъездном кирпичном многоквартирном доме № 1 по улице Текстильщиков.Уточняется, что дом находится в управлении ООО «Парус».На место выезжали помощники городского прокурора Алексей Хромов и Екатерина Горшунова.Был произведен осмотр места обрушения, а также организована прокурорская проверка.Установлено, что обрушение кровли произошло над квартирами четвёртого подъезда, бетонные перекрытия не пострадали.По результатам организованной проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям должностных лиц управляющей организации, а также органов местного самоуправления.Восстановление нарушенных прав жильцов находится на контроле городской прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области