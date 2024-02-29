В городе Карабаново произошло частичное обрушение крыши в многоквартирном доме.
Александровской...
В городе Карабаново произошло частичное обрушение крыши в многоквартирном доме.
Александровской городской прокуратурой организована проверка по факту произошедшего.
Известно, что частичное обрушение крыши произошло накануне - 28 февраля (около 15 часов дня) в пятиэтажном шестиподъездном кирпичном многоквартирном доме № 1 по улице Текстильщиков.
Уточняется, что дом находится в управлении ООО «Парус».
На место выезжали помощники городского прокурора Алексей Хромов и Екатерина Горшунова.
Был произведен осмотр места обрушения, а также организована прокурорская проверка.
Установлено, что обрушение кровли произошло над квартирами четвёртого подъезда, бетонные перекрытия не пострадали.
По результатам организованной проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям должностных лиц управляющей организации, а также органов местного самоуправления.
Восстановление нарушенных прав жильцов находится на контроле городской прокуратуры.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области