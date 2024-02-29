В городе Струнино следователями организована проверка по факту схода наледи на пожилую женщину. По...

В городе Струнино следователями организована проверка по факту схода наледи на пожилую женщину.По информации пресс-службы СУ СК России по Владимирской области, в данный момент проходит процессуальная проверка по информации о травмировании пожилой женщины в результате схода наледи с крыши дома в Струнино.Как стало известно, это произошло в квартале Дубки. Пострадавшей была оказана вся необходимая помощь.Уточнятся, что в рамках процессуальной проверки будут выполнены мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося: опрошена пострадавшая и возможные очевидцы произошедшего, сотрудники управляющей компании, назначат судебно-медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести причиненного вреда и пр.Сообщается, что будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию здания, с крыши которого произошло падение наледи, в том числе качеству (и своевременности) проделанных работ по очистке кровли.По результатам будет принято процессуальное решение.Фото: freepik.com