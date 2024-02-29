В Камешковском районе появился третий в 33-м регионе Центр общения старшего поколения.

В Камешковском районе появился третий в 33-м регионе Центр общения старшего поколения. Об этом рассказала пресс-служба Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области.Открытие нового Центра прошло в торжественной обстановке. На мероприятии присутствовали представители районной администрации и наиболее активные камешковские пенсионеры. Был организован праздничный концерт, а после первым посетителям учреждения вручили подарки.Центр старшего поколения создан для организации разнообразного и качественно досуга пожилых граждан. Здесь есть большой зал, учебный класс, в котором установлены 5 компьютеров и мини-библиотека. Также посетители могут сыграть в настольные игры.Как отметил управляющий региональным Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ Антон Курбаков, в новом Центре люди пожилого возраста могут повышать свою компьютерную, пенсионную и социальную грамотность, посещать лекции, заниматься в кружках и встречаться с местными творческими коллективами.