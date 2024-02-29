Решение было принято на очередном заседании Городского совета.

В Коврове учреждена новая медаль в честь конструктора-оружейника Владимира Фёдорова. Решение было принято на очередном заседании Городского совета. Сейчас по представлению Елены Фоминой, главы города, документ принят на основании устава Коврова.Этой наградой будут удостаивать сотрудников предприятий оборонного комплекса, отличившихся большим вкладом в производство оружия и военной техники. Также медаль смогут получить те, кто способствовал укреплению престижа Коврова. Присвоение медали будет производиться для тех сотрудников, у кого стаж в ОПК (или других отраслей) более 10 лет.