Требования жилищного законодательства не были удовлетворены.

По информации пресс-служба прокуратуры Владимирской области, во время проверочных работ выяснились нарушения жилищного законодательства. Дом №10 на улице Зелёная в селе Илькино был официально назван непригодным для проживания в 2019 году.Не были приняты меры по организации ограничения прохода внутрь и сноса здания. Прокурор направил заявление в суд. Администрация Меленковского района обязана снести аварийный дом. Судебное заключение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.