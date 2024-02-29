В Областном перинатальном центре владимирскими врачами были проведены две уникальные операции. Об...

В Областном перинатальном центре владимирскими врачами были проведены две уникальные операции.Об этом сообщают специалисты Областного перинатального центра. В одни день — 21 февраля (2024 года) две пациентки с гигантскими миомами были успешно родоразрешены.В ходе операций были проведены кесарева сечения и удаление больших миоматозных узлов.Важно:Узел миомы представляет собой клубок хаотично переплетающихся гладкомышечных волокон округлой формы. Большинство имеют диаметр от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, но иногда они могут достигать больших размеров. Так, самый большой узел, о котором есть упоминание в мировой литературе, весил 63 кг.«… В настоящее время все больше женщин рожает в возрасте после 35 лет и, конечно, с большим количеством заболеваний, в том числе миом матки. В операционной работали врачи акушер-гинекологи Анастасия Тюрина, Хачатур Аршакян, анестезиолог реаниматолог Владимир Тэн, сестра анестезист Наталья Пивоварская и операционная медицинская сестра Наталья Трубицина...» - рассказали в Областном перинатальном центре.26 февраля обе женщины уехали домой со здоровыми детками. Они поблагодарили руководство, всех докторов за организацию и проведение сложных операций.Отмечается, что в операционной проводилась фото и видео сьемка, которую теперь будут использовать (для учебного процесса) в учреждении для молодых докторов и клинических ординаторов.Фото: https://vk.com/opc33