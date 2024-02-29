На заместителя главы администрации Юрьев-Польского района возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

На заместителя главы администрации Юрьев-Польского района возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители организовали проверку и выяснили, что местные власти ненадлежащим образом выполняют расчистку дорог райцентра. Так, на мостовых сооружениях, остановках и пешеходных переходах скопились снежные валы.В адрес главы администрации Юрьев-Польского района внесено представление, а на его заместителя завели дело по статье 12.34 КоАП РФ.«Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.