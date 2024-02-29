В Покрове на М-7 произошло серьезное ДТП, спасатели деблокировали пострадавшего.
В пресс-службе...
В Покрове на М-7 произошло серьезное ДТП, спасатели деблокировали пострадавшего.
В пресс-службе МЧС России по Владимирской области информируют, что минувшей ночью (29 февраля) в 01:44 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о ДТП в Петушинском районе, городе Покрове, на ФАД М-7, 106-м км.
Известно, что в результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств.
Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего.
Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 13 человек и 4 единицы техники.
Других подробностей к этому часу нет.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о соблюдении правил дорожного движения.
Если Вы стали участником или свидетелем трагедии необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101».
Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области