В рамках патриотического форума во Владимире состоялись фестиваль и конференция Христианское...

В рамках патриотического форума во Владимире состоялись фестиваль и конференция "Христианское Милосердие"Во Владимире завершился форум "Духовное наследие России". В его рамках состоялись фестиваль и конференция "Христианское Милосердие". Все подробности у Александра Сыпченко.За общим столом в Доме дружбы федеральные чиновники, представители общественных организаций и объединений, духовенства и все, кому не безразлична судьба России - участники форума обсуждают важнейшие вопросы духовного развития страны. Сегодня, в условиях современных вызовов это одна из важнейших тем, уверен глава региона Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы бесконечно рады проводить у себя такое мероприятие и принимать людей, которые всем сердцем болеют за Россию и вносят важный вклад в развитие нашей страны и укрепление именно нравственных основ российского общества.Участники конференции обсудили роль традиционных ценностей в формировании духовно-нравственных ориентиров у подрастающего поколения. Для этого необходима и законодательная база, говорит омбудсмен Татьяна Москалькова.Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации:- Правовое просвещение - это главное через что можно донести сведения о нравственных принципах и основах и здесь роль нашей церкви, ее трудно переоценить.Зампредседателя Правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что Владимирская земля издавна считается родиной талантливых деятелей науки, искусства, культуры, здесь проживают представители разных народов, расположены уникальные православные памятники архитектуры. Защита духовного суверенитета страны должна стать главной задачей государства.Дмитрий Чернышенко, зампредседателя Правительства РФ:- Так получается, что Россия по сути дела, такой оазис, некий ковчег, в котором сохраняются эти ценности несмотря на то, что на них со всех сторон пытаются как-то повлиять.Увидеть воочию старинные русские игры, княжескую конницу и многое другое собрались тысячи владимирцев. На Соборной площади областного центра - что называется, и стар и млад. Их объединяет не только язык, вера и земля, но и духовный код, который передается из поколения в поколение, говорит депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Особенно важно, что эту тему мы обсуждаем в городе Владимире, в том месте где в живую фактически находясь в учебнике истории наши дети могут увидеть все то, что зарождалось сотни и даже тысячи лет назад.Тема сохранения духовного наследия актуальна для каждого региона, ведь большая любовь к стране, начинается с малой родины.Александр Сыпченко, Андрей Синягин "Вести-Владимир"