В селе Илькино Меленковского района долгое время не могут снести аварийный дом. Прокуратурой...

В селе Илькино Меленковского района долгое время не могут снести аварийный дом.Прокуратурой Меленковского района была проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства, регулирующего вопросы сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.Выяснилось, что постановлением и.о. главы администрации Меленковского района многоквартирный дом № 10 по улице Зеленая села Илькино в 2019 году признан аварийным.В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что жильцы расселены еще в 2019 году, однако дом до настоящего времени так и не снесен.При этом меры по ограничению доступа внутрь аварийного объекта также не приняты.«… В настоящее время помещения свободны для проникновения внутрь лиц без определенного места жительства, а также несовершеннолетних, что может служить угрозой для их жизни и здоровья. Возможного обрушения ветхих аварийных конструкций, возникновения возгораний...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Указанное стало основанием для направления прокурором соответствующего административного искового заявления в суд.Требования были удовлетворены. Теперь на администрацию района возложена обязанность - снести аварийный дом.Уточняется, что решение суда в законную силу не вступило.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области