В Вязниковском районе на автотрассе М-7 Волга столкнулись две фуры. 29 февраля в 14:09 в...

В Вязниковском районе на автотрассе М-7 "Волга" столкнулись две фуры.29 февраля в 14:09 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в Вязниковском районе (ФАД М-7, 312-й км).В результате ДТП произошло столкновение двух транспортных средств.«… Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 13 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 5 человек, 2 единицы техники...» - сообщили в пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Владимирцам напоминают:Если Вы стали участником или свидетелем трагедии необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области