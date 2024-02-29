Прокуратура Юрьев-Польского района проверила качество очистки автодорог от снега. Выяснилось, что имеется ряд нарушений, которые могут угрожать жизни и здоровью пешеходов. Например,

Прокуратура Юрьев-Польского района проверила качество очистки автодорог от снега. Выяснилось, что имеется ряд нарушений, которые могут угрожать жизни и здоровью пешеходов. Например, выявлены факты, когда из-за плохой очистки формируются снежные валы на мостах, возле остановок и пешеходных переходов. Также они замечены вблизи образовательных учреждений. Такие сугробы могут стать причиной ДТП, отметили в надзорном ведомстве. По