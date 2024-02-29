В Юрьев-Польском в отношении заместителя главы районной администрации возбуждено дело....

В Юрьев-Польском в отношении заместителя главы районной администрации возбуждено дело.Прокуратурой Юрьев-Польского района была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движении в части содержания автомобильных дорог в зимний период.Выяснилось, что в нарушение установленных требований администрацией района ненадлежащим образом выполняются мероприятия по организации расчистки автодорог города от снежно-ледяных образований.«… Выявлены факты формирования снежных валов на мостовых сооружениях, остановках общественного транспорта и пешеходных переходах, в том числе вблизи образовательных организаций, что может явиться причиной дорожно-транспортных происшествий и повлечь получение вреда жизни и здоровью участников дорожного движения...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.По результатам проверки внесено представление главе администрации Юрьев-Польского района.В отношении его заместителя возбуждено дело об административном правонарушении («несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения»).Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области