Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство по УДО экс-директора лагеря «Парк-отель «Сямозеро», но Владимирская региональная прокуратура оспорила это решение.

В 2016 году осуждённая организовала прогулку на воде для отряда «Поморы» из лагеря «Парк-отель «Сямозеро». Из-за шторма 14 несовершеннолетних участников погибли. Руководителя заведения приговорили к 9,5 годам заключения в тюрьме общего режима.В конце лета прошлого года Судогодский районный суд вынес одобрительное решение об условно-досрочном освобождении, но региональная Прокуратура подала апелляцию.Владимирский областной суд 28 февраля отменил решение Судогодского районного суда, женщину вернули в колонию.