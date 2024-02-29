Владимирский филиал ПИМУ готовится получить лицензию на педиатрические специальности Для...

Владимирский филиал ПИМУ готовится получить лицензию на педиатрические специальностиДля ординатуры, помимо тринадцати уже доступных направлений, будет открыта и неонатология.Сейчас власти региона вместе с горадминистрацией подбирают площадки для еще одного учебного корпуса и общежития. На базе филиала планируется открыть центр допобразования для школьников.А в больницах ввести систему наставничества для студентов.