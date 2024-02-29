Владимирский филиал ПИМУ готовится получить лицензию на педиатрические специальности
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Владимирский филиал ПИМУ готовится получить лицензию на педиатрические специальности
Для ординатуры, помимо тринадцати уже доступных направлений, будет открыта и неонатология.
Сейчас власти региона вместе с горадминистрацией подбирают площадки для еще одного учебного корпуса и общежития. На базе филиала планируется открыть центр допобразования для школьников.
А в больницах ввести систему наставничества для студентов.