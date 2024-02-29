Во Владимире перед судом предстанет гражданин Азербайджана.

Во Владимире перед судом предстанет гражданин Азербайджана. Мужчину обвиняют в незаконной рубке не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, а также в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. Об этом рассказала СУ СКР по 33-му региону.Инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Правоохранители выяснили, что иностранец нелегально срубил ель, чем нанёс горадминистрации ущерб. Во время рубки одна из горожанок сделала мужчине замечание, а в ответ услышала угрозу.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта направлено в суд.