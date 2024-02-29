В региональной столице вынесли приговор заключённому, который отбывал наказание за совершённые ранее преступления.

В региональной столице вынесли приговор заключённому, который отбывал наказание за совершённые ранее преступления. Мужчину признали виновным в истязаниях других осуждённых. Об этом рассказала Октябрьского районного суда Владимира.Инцидент произошёл в помещении банно-прачечного комбината одной из владимирских колоний. Фигурант и его приятель избивали новичков, угрожали им и ставили под ледяную воду. Отмечается, что делалось это «в целях соблюдения последними режимных требований и правил внутреннего распорядка учреждения». Пострадавшие получили физические и моральные страдания.Суд приговорил мужчину к 3 годам заключения в колонии строгого режима.