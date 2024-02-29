Речь идет о доме №15 на улице Гагарина. Для того, чтобы отремонтировать объект культурного наследия, власти собираются сдать его в аренду на 49 лет. А наниматель уже за свой счет будет

Речь идет о доме №15 на улице Гагарина. Для того, чтобы отремонтировать объект культурного наследия, власти собираются сдать его в аренду на 49 лет. А наниматель уже за свой счет будет проводить восстановление старинного здания. Дом признан аварийным, в нем никто не живет. Его площадь – 253,2 квадратных метров. Как сообщили в мэрии, здание является