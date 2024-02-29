В минувшую среду общественники при поддержке фонда «Христианское милосердие» провели культурно-патриотические мероприятия. По этому случаю в областном центре работали несколько площадок,

В минувшую среду общественники при поддержке фонда «Христианское милосердие» провели культурно-патриотические мероприятия. По этому случаю в областном центре работали несколько площадок, на которых обсуждали значимость православия в современной русской культуре. Одной из таких площадок стал Владимирский колледж культуры – там прошла научно-педагогическая конференция «Духовно-нравственное просвещение и православие». Участников приветствовали спикер Заксобрания Ольга Хохлова, уполномоченный по