В среду, 28 февраля, в региональном центре прошёл Фестиваль русской истории и культуры «Столица Андрея Боголюбского».

В среду, 28 февраля, в региональном центре прошёл Фестиваль русской истории и культуры «Столица Андрея Боголюбского». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Событие развернулось на Соборной площади города. Организаторы мероприятия представили целые древнерусские улицы, на которых трудились ремесленники, проводились различные игры и аттракционы. Кроме того, зрители увидели представление народного театра, а также послушали выступления творческих коллективов из разных городов.Культурный центр «Стоглав» провёл военно-историческую реконструкцию и показал, какими были жители XII века.