9 февраля 83-летняя женщина обратилась в полицию за помощью. Она сообщила, что из ее сумки пропала папка с деньгами и документами. Кража произошла в тот момент, когда бабушка покупала продукты

9 февраля 83-летняя женщина обратилась в полицию за помощью. Она сообщила, что из ее сумки пропала папка с деньгами и документами. Кража произошла в тот момент, когда бабушка покупала продукты в одном из магазинов Владимира. Сотрудники полиции проверили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах они заметили молодую девушку, лицо которой было закрыто медицинской маской и