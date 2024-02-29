Во Владимире задержана женщина цыганской народности, которую подозревают в краже 50 000 рублей у...

Во Владимире задержана женщина цыганской народности, которую подозревают в краже 50 000 рублей у пенсионерки.Об этой истории рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Выяснилось, что 9 февраля пожилая женщина обратилась за помощью в полицию, когда поняла, что из ее сумки пропала папка с документами и деньгами.Это произошло в одном из продуктовых магазинов города Владимира, когда потерпевшая делала покупки.Рядом с ней, как установили по видеозаписи полицейские, находилась молодая женщина, чье лицо было закрыто маской и капюшоном.Выбрав подходящий момент, злоумышленница похитила из сумки бабушки папку, в которой находилась крупная сумма денег.Экспертами-криминалистами с места преступления были «изъяты» отпечатки пальцев. Они и позволили установить личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая 24-летняя женщина цыганской народности, жительница другого региона. Спустя несколько дней её задержали в Москве.Оказывается, находясь в банке, фигурантка заметила, что пенсионерка снимает с банковского счета 50 000 рублей, после чего проследовала за ней в магазин, где и совершила кражу.В настоящее время следователем следственного управления УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам «кражи». Подозреваемая находится под домашним арестом.Фото, видео: пресс-служба УМВД России по Владимирской области