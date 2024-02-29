Во владимирской колонии заключенный издевался над новичками Осужденного мужчину, который истязал...

Во владимирской колонии заключенный издевался над новичкамиОсужденного мужчину, который истязал других заключенных в исправительной колонии, признали виновным. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города Владимира.Происшествие состоялось в одной из владимирских колоний (ФКУ ИК-5 УФСИН), - 17 июня 2022 года. В помещении банно-прачечного комплекса фигурант и его сообщник жестоко избивали новичков.Помимо физического насилия, осужденный угрожал мужчинам и помещал их под ледяную воду. Мотивация пугающая: фигурант желал, чтобы новоприбывшие соблюдали созданные им правила и режимные требования.Сотрудники УФСИН пресекли попытку создания «тюремной иерархии». Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Как итог, - 28 февраля 2024 года суд приговорил мужчину к 3 годам заключения в колонии строгого режима.Фото: freepik.com