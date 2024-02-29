Во Владимирской области произошел пожар на текстильной фабрике.
По предварительной информации,...
Во Владимирской области произошел пожар на текстильной фабрике.
По предварительной информации, пожар на текстильной фабрике «Сергеихинский текстиль» в Камешковском районе произошел из-за искры от станка.
Как сообщили в управления МЧС по Владимирской области, сегодня - 29 февраля (в 10:26) спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Сергеиха.
Загорелась фабрика по производству текстиля по адресу — улица Карла Либкнехта, здание №70.
По предварительным данным, огонь вспыхнул от искры, которая от станка попала на лежавшую рядом текстильную продукцию.
Существовала угроза распространения пожара на другие помещения фабрики.
К ликвидации возгорания привлекались 4 единицы техники и 16 человека личного состава.
Уточняется, что общая площадь пожара - 120 квадратных метров.
Информация о погибших и пострадавших нет.
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области