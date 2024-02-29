Во Владимирской области произошел пожар на текстильной фабрике. По предварительной информации,...

Во Владимирской области произошел пожар на текстильной фабрике.По предварительной информации, пожар на текстильной фабрике «Сергеихинский текстиль» в Камешковском районе произошел из-за искры от станка.Как сообщили в управления МЧС по Владимирской области, сегодня - 29 февраля (в 10:26) спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Сергеиха.Загорелась фабрика по производству текстиля по адресу — улица Карла Либкнехта, здание №70.По предварительным данным, огонь вспыхнул от искры, которая от станка попала на лежавшую рядом текстильную продукцию.Существовала угроза распространения пожара на другие помещения фабрики.К ликвидации возгорания привлекались 4 единицы техники и 16 человека личного состава.Уточняется, что общая площадь пожара - 120 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших нет.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области