В 2 раза вырос уровень цифровой зрелости во Владимирском регионе.

По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, уровень цифровой зрелости в регионе увеличился вдвое с начала 2021 года. Этой новостью он поделился со своими подписчиками в социальных сетях. Такие высокие темпы развития стали возможными благодаря участию Владимирской области в национальной программе "Цифровая экономика", направленной на устранение цифрового неравенства.На сегодняшний день уже около 650 социально значимых объектов в Владимирской области имеют доступ к интернету, а все повседневные массовые социальные услуги преобразованы в электронный формат. Кроме того, практически в каждом населенном пункте, даже в тех, где проживает небольшое количество людей, доступны услуги связи.