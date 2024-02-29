Сегодня уже прошла конференция «Духовно-нравственное просвещение и православие» на базе регионального колледжа культуры и искусства.

Всероссийский форум «Духовное наследие России» проходит во Владимире. Главой мероприятия выступает заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Сегодня уже прошла конференция «Духовно-нравственное просвещение и православие» на базе регионального колледжа культуры и искусства.Впереди у участников пленарное заседание на тему «Христианское милосердие» в Доме Дружбы, а в 15:00 начнётся фестиваль с аналогичным названием. Место проведения: Соборная площадь.В 17:30 же пройдёт спектакль Владимирского театра драмы «Андрей Боголюбский» в Областном Дворце культуры и искусства.