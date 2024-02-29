Выставка Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников откроется 29 февраля в Государственном историко-художественном музее Новый Иерусалим в Истре.

Выставка Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников откроется 29 февраля в Государственном историко-художественном музее Новый Иерусалим в Истре.Об этом сообщает интернет-издание Подмосковье сегодня со ссылкой на региональное Министерство культуры и турмзма.Выставка, созданная в год 180-летия со дня рождения Ильи Ефимовича Репина, расскажет посетителям о том, насколько важна в искусстве роль наставничества. Наверняка для многих посетителей станет открытием то количество известных имён русских художников, которые зазвучали благодаря мастерской Репина и при его поддержке, — заявил глава ведомства Василий Кузнецов.На экспозиции будут представлены работы Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина, Константина Сомова и других мастеров.Картины поступили из собраний 20 музеев России и четырёх частных коллекций.