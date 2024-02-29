Юные спортсменки из Радужного стали победителями общероссийского проекта «Мини-футбол в...

Юные спортсменки из Радужного стали победителями общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»Финал общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», который реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», сейчас проходит в Нижегородской области.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Наш регион представляют 8 команд: Андреевской СОШ Судогодского района, школы №9 города Вязники, две команды школы №36 Александровского района, Новлянской СОШ Селивановского района, школ №1 и 2 города Радужный и владимирской школы №46.С 16 февраля по 9 марта сыграют все победители отборочных этапов, которые, начиная с сентября прошлого года, последовательно выигрывали городские и региональные этапы соревнований.В первом заезде выступило 114 команд и 1118 человек. Во втором – 126 команд и 1294 участника. Впереди – ещё два заезда, для команд 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения.26 февраля определились победители, призёры и лучшие игроки 2008-2009 годов рождения.Победителем среди девушек - команда из школы №1 города Радужного. А её представитель Ксения Филиппова признана лучшим игроком турнира.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области