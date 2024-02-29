Более шести миллионов горожан регулярно занимаются спортом.

Более шести миллионов горожан регулярно занимаются спортом.В Москве растет число горожан, которые выбирают активный образ жизни. В 2012 году регулярно занимались спортом и не имели вредных привычек 2,76 миллиона москвичей, в 2023 году их число увеличилось до 6,044 миллиона.В столице активно развивается спортивная инфраструктура. Благодаря этому у горожан появилось больше возможностей вести здоровый образ жизни. Всего действует 377 досуговых центров с 606 спортивными зонами, сообщается на сайте мэра Москвы.За последние 13 лет в Москве построили около 200 крупных спортивных объектов. Только в прошлом году в эксплуатацию ввели 23 спорткомплекса, включая центр фигурного катания Этери Тутберидзе, ледовый дворец "Кристалл" и дворец спорта "Некрасовка".В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 14 спортивных комплексов. Семь возведут за счет средств бизнеса, еще столько же – в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.Продолжается модернизация уже существующих спортивных центров. В этом году ремонт пройдет на 56 объектах.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин о реконструкции стадиона "Фили". Его модернизируют в спортивную арену на пять тысяч зрителей. В проект вложат около 10 миллиардов рублей.