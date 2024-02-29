Календарный год не совпадает с астрономическим. Причина заключается в том, что движение Земли вокруг Солнца отличается с вращением вокруг собственной оси. Таким образом, количество суток не

Календарный год не совпадает с астрономическим. Причина заключается в том, что движение Земли вокруг Солнца отличается с вращением вокруг собственной оси. Таким образом, количество суток не может быть целым числом. Юлий Гурео, астролюбитель Наша планета совершает оборот вокруг солнца, двигаясь под наклоном, и этот наклон обуславливает смену времен года. И полный оборот она совершает за