Заключённого в колонии ИК-5 получил новый срок находясь в тюрьме. Указание избить сокамерника отдал сотрудник ФСИН.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Владимирской области, двое заключённых получили указание от сотрудника устроить «дедовщину» для новоприбывших осуждённых.Летом позапрошлого года указание было исполнено в банно-прачечном комплексе. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следственными органами. На суде обвиняемый признал вину. Ему назначен срок на 3 года в колонии, приговор в силу не вступил.Сотрудник колонии получил штраф, второй фигурант от сотрудничества отказался. Ведутся следственные действия.