Такое решение было принято на очередном заседании Городского совета.

Во Владимире реорганизуют муниципальные унитарные предприятия, которые занимаются поставками питания в школы. Такое решение было принято на очередном заседании Городского совета.Так, объединены будут КП «Школьный» и «Мелкий опт». Будет создана организация со стопроцентной долей города. Изменения связаны с новым законом, который обязывает ликвидировать деятельность МУПов на конкурентных товарных рынках.Заместитель главы сообщил, что в городе сейчас нет надобности изменять организацию питания в образовательных учреждениях, поэтому предприятия решено для начала просто объединить. Вскоре они будут включены в программу приватизации.