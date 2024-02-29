Выезд из дома больше напоминает преодоление полосы препятствий. Этими словам нашу съемочную группу встретил житель села Новое Суздальского района. Владимир недоволен работой местных

Выезд из дома больше напоминает преодоление полосы препятствий. Этими словам нашу съемочную группу встретил житель села Новое Суздальского района. Владимир недоволен работой местных коммунальных служб. Мужчина живет в частном доме на улице Запрудной. Но для того, чтобы просто выехать из своего гаража на улицу, приходится выполнять работу коммунальных служб. Владимир, житель дома № 19 на