Перед судом предстанет 47-летний житель Александровского района.

Перед судом предстанет 47-летний житель Александровского района. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, который исполнял свои должностные обязанности. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что гражданина подозревали в совершении краж. К нему домой прибыл участковый, чтобы доставить в полицию для проведения следственных мероприятий.Хозяин оказался пьян. Он открыл дверь, увидел полицейского и бросил в нежданного гостя пакет с кирпичом. Страж порядка уклонился, однако фигурант смог ударить его по голове и лицу.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Александровского района передано в суд.