Правоохранители задержали 48-летнего жителя Петушинского района.

Правоохранители задержали 48-летнего жителя Петушинского района. Мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл 11 февраля 2024 года. Гражданин набрал телефон доверия ФСБ РФ и рассказал, что на территории района заложено взрывное устройство.Отмечается, что подозреваемый постарался сохранить анонимность с помощью технических средств. Однако сотрудники ФСБ быстро установили и личность, и местонахождение мужчины.В настоящий момент в отношении жителя Петушинского района возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.