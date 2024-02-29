Наш регион получил тысячу доз вакцины «Спутник Лайт».

Наш регион получил тысячу доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом 28 февраля рассказала Минздрава Владимирской области.Препарат против COVID-19 предназначен для иммунизации взрослых граждан. В ведомстве отмечают, что за последние полгода в регион поставили 3760 доз вакцин «Спутник Лайт» и «Конвасэл».«Привиться против коронавирусной инфекции можно в лечебных учреждениях по месту прикрепления. Перед обращением необходимо уточнить, поступила ли вакцина в медучреждение», - говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.