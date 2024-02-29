Жителю Владимирской области грозит до 8 лет лишения свободы за ложные сообщения о готовящихся...

Жителю Владимирской области грозит до 8 лет лишения свободы за ложные сообщения о готовящихся взрыве и поджоге.УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с региональным УМВД выявлена и пресечена противоправная деятельность местного жителя (1975 года рождения), причастного к заведомо ложному сообщению о готовящихся взрыве, поджоге и пр.По версии следствия, 11 февраля текущего года указанный гражданин позвонил по телефону доверия ФСБ России с сообщением о заложенном на территории Петушинского района взрывном устройстве.Злоумышленник, желая избежать наказания, совершил звонок с применением методов технической конспирации.Однако меры предосторожности не помогли. Мужчина в кратчайшие сроки был обнаружен и задержан сотрудниками регионального УФСБ.В отношении указанного лица (на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов регионального УМВД) возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 207 УК России.Максимальное наказание по данной статье может достигать 8 лет лишения свободы.Фото: freepik.com