Жителю Владимирской области грозит до 8 лет лишения свободы за ложные сообщения о готовящихся...
Жителю Владимирской области грозит до 8 лет лишения свободы за ложные сообщения о готовящихся взрыве и поджоге.
УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с региональным УМВД выявлена и пресечена противоправная деятельность местного жителя (1975 года рождения), причастного к заведомо ложному сообщению о готовящихся взрыве, поджоге и пр.
По версии следствия, 11 февраля текущего года указанный гражданин позвонил по телефону доверия ФСБ России с сообщением о заложенном на территории Петушинского района взрывном устройстве.
Злоумышленник, желая избежать наказания, совершил звонок с применением методов технической конспирации.
Однако меры предосторожности не помогли. Мужчина в кратчайшие сроки был обнаружен и задержан сотрудниками регионального УФСБ.
В отношении указанного лица (на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов регионального УМВД) возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 207 УК России.
Максимальное наказание по данной статье может достигать 8 лет лишения свободы.
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