Установлено, что 50-летняя приезжая и 37-летний житель Московской области в квартире на Ленинградском проспекте организовали притон для занятия проституцией...

Оперативники УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали, подозреваемых в организации занятия проституцией.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что 50-летняя приезжая и 37- летний житель Московской области в квартире на Ленинградском проспекте организовали притон для занятия проституцией.Также в квартире были задержаны две девушки 29 и 37 лет, которые за денежное вознаграждение оказывали услуги интимного характера. В отношении них был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».По данному факту дознанием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемых избрана меры пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29