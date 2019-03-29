Потерпевшая сообщила, что находясь в одном из магазинов на проспекте Вернадского, обнаружила, что из сумки пропал кошелек...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 30-летнюю приезжую по подозрению в краже.В полицию обратилась 64-летняя женщина с заявлением о краже. Она сообщила, что находясь в одном из магазинов на проспекте Вернадского, обнаружила, что из сумки пропал кошелек.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую недалеко от места происшествия. Установлено, что злоумышленница, воспользовалась тем, что женщина отвлеклась, вытащила кошелек из сумочки и скрылась с места происшествия.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93