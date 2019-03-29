Установлено, что водитель угостил потерпевшего соком, в котором было подмешано вещество, которое согласно результатам исследования является клофелином...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Войковскому району задержали 48-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в разбое.В отдел полиции обратился 49-летний житель столицы. Он рассказал, что находясь на Инициативной улице, попросил ранее незнакомого мужчину подвезти его. Сев в машину, водитель предложил своему пассажиру сок. Потерпевший, выпив напиток, уснул, а проснувшись, обнаружил, что у него пропали личные вещи и ювелирные украшения. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Маршала Неделина. Установлено, что водитель угостил потерпевшего соком, в котором было подмешано вещество, которое согласно результатам исследования является клофелином. После того, как заявитель уснул, злоумышленник похитил личные вещи, высадил мужчину из автомобиля и скрылся с места происшествия.По данному факту следственным отделением ОМВД России по Войковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29